即將進入暑假打工旺季，1111人力銀行今（10）公布「1111兼差打工網」最新調查，有超過八成的學生已規劃打工，但受疫情影響，也有高達83.7%的受訪學生認為，今年暑假工作變得難找，其中包括打工職缺變少(55.0%)、競爭的人變多(16.1%)，以及雇主減少排班(12.6%)。

1111調查顯示，學生預計從事的打工類型，以餐廳內外場、補習班老師/行政人員、超商店員、賣場銷售人員最受青睞；預計平均每月打工90個小時，期望一個月平均賺進15,262元，以此換算，預期平均時薪約170元，比法定基本工資來得高。

調查並顯示，今年暑假有82.1％的學生計畫打工，其中，平日就有打工的比例占42.3%，寒暑假才打工的占39.8%，另外17.9%則無打工計畫。而打工的主因依序是：為了賺取零用錢(77.1%)，賺學費/生活費(60.3%)、分擔家計/孝親費(28.2%)、累積實務經驗(27.6%)及償還學貸(14.9%)。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，目前1111兼差打工網線上高達近15萬個工作機會，有「暑期打工」、「日薪現領」、「旅遊打工」、「高薪打工」、「高薪外送員」及「直播網紅」等分類，型態多元；若在校生想找學校附近的工讀職缺，1111兼差打工網也集結全台近200所大專院校，透過定位學校可一鍵搜尋周邊商家的短期人力需求分布。

黃若薇也說，7月15日即將開放使用的三倍券，目前預購已突破千萬人大關，商家摩拳擦掌鎖定暑假消費商機及國旅熱潮，可望帶動一波短期計時人力需求，正在尋找打工機會的學生不必過度悲觀。

此外，根據1111調查，42.2%的學生曾經遇過打工陷阱，包括未依法發給加班費(38.2%)、時薪或月薪低於基本工資(37.0%)、雇主沒有依法投保勞健保(35.8%)等。但有高達67.2%的人會自認倒楣/忍氣吞聲。

黃若薇提醒，行動裝置愈來愈普及，部分學生會透過臉書社團、通訊群組、論壇網站尋找打工機會，但這些管道也可能淪為有心人士誘騙犯罪的場域，建議學生要保持高度戒心，使用安全的管道求職，才是自保的第一步。

為了解學生暑假打工計畫，1111兼差打工網日前進行「2020後疫情時代－學生暑期打工意向調查」問卷調查，時間自2020年6月22日至7月8日，針對1111人力銀行的學生會員進行抽樣調查，總計回收有效樣本數1,143份。

(工商 )