大陸浙江杭州有一名6歲男童，因為看到網路影片中，App的「凸眼」特效很新奇，竟然異想天開，徒手摳挖自己的眼球，希望能創造一樣的「特效」，結果亂挖眼球的結果，真的造成左眼球往外凸、眼球後方淤傷、眼球也無法靈活轉動，緊急被父母送醫治療。醫師警告，若眼後方的瘀血壓迫到視神經，嚴重恐釀成失明問題。

大陸《澎湃新聞》報導，一名6歲男童因爸媽忙於工作，平常都是爺爺奶奶在照顧。近日他上網看影片，看到影片中有「眼睛突然凸出來又裝回去」的App特效，男童覺得很有趣，竟拿自己的眼睛當實驗品，徒手用力摳挖。

結果這麼用力一挖，男童把自己的左眼球挖到真的往外凸出，母親返家後發現出問題，趕緊帶去找醫師。當地醫師表示，男童左眼的眼球後方有一片淤血，可能是徒手挖眼球時，傷到後方血管，導致瘀血積在眼球後方，才會造成眼球向外凸出。還好目前的瘀血範圍，暫時還沒有壓迫到視神經，目前正透過治療，希望瘀血能趕快改善。

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(中時電子報)