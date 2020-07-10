網路節目「博恩夜夜秀」去年致電當時正力拚總統大選的國民黨候選人韓國瑜上節目受訪，當時韓國瑜欣然答應，而節目上他教博恩跪地走路的片段播出後在網路上引起騷動，如今監察院今（10日）公布2020總統選舉各組候選人政治獻金收支明細，卻發現韓國瑜當時撥出2筆款項給「博恩夜夜秀」所屬的薩泰爾娛樂公司，這才知道韓國瑜當時是付費上節目，總計花費31.5萬。

從監察院政治獻金公開查閱平台可見，韓國瑜去年11月25日曾以「播送、傳送或刊登宣傳廣告支出」為由，向薩泰爾娛樂公司支付9萬4500元，而巧合的是，當天「博恩夜夜秀」YouTube頻道上傳「11/17－11/24 新聞亂報」影片最後，就出現一段博恩致電韓國瑜，詢問是否願意接受訪問的影片，當時韓國瑜還回答：「Yes I Do！」答應接受訪問。

除此之外，韓國瑜團隊又在12月17日以「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」為由，再度支付一筆22萬0500元的款項給薩泰爾娛樂公司，結果幾天後韓國瑜就前往錄製「博恩夜夜秀」節目，訪談影片於12月24日上傳，當中一段韓國瑜教主持人博恩跪地走路的片段，當時還引發一陣熱議，而且影片播出後成效奇佳，至今吸引將近689萬人次觀看。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)