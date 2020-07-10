四技二專統一入學測驗放榜，曾文家商資處科畢業生徐庭侖，為了減輕家中經濟負擔，加上已故的父親是退役的職業軍人，放棄台科大，改讀國防大學，學校老師雖不捨，也祝福他大學之路平安順利。

今年畢業的徐庭侖，在單親家庭中成長，與母親、弟弟3人相依為命，難得的是，母親也是曾文家商的校友，弟弟則就讀曾文家商幼保科。

徐庭侖平時在校的表現相當優異，包含專業證照、選手培訓、學業成績，都是班上表現最出眾的學生，高二就已立定志向要就讀國防大學，因此除了平常的課業外，也利用課餘時間，另外準備學測，最後如願錄取國防大學財務管理學系。

雖然徐庭侖透過科大繁星計畫，錄取台灣科技大學工業管理系，但為了減輕家中經濟負擔，他放棄台科大，選讀國防大學，希望把機會留給弟弟，期許弟弟畢業後追求自己理想的大學。

此外，曾文家商幼保科畢業生蘇詠晴，統測的成績雖然不是很優異，但憑著在幼保科3年的扎實訓練，透過第2階段的甄選，展現自己專業的才能，備審資料拿下99.4的超高成績，現場實作與口試也取得92分，一舉奪下台北護理健康大學幼保系的榜首，優異的表現，也讓師長讚不絕口。

曾文家商幼保科畢業生蘇詠晴（中），甄選表現優異，奪下台北護理健康大學幼保系的榜首。（台南市曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

曾文家商校長陳藝昕表示，學業成績及專業技能的養成，是學校為每位學生播下的種子，品德教育更是時時刻刻落實在學校生活，看到學生優異的表現，開出美麗的花朵，全校師生都與有榮焉。

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