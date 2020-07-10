新北市1名歐姓男子（50歲）去年12月21日因經營娃娃機店和人發生口角衝突，遭阿強（化名）、阿剛（化名）總共10名惡煞，擄到鶯歌區持棍棒圍毆後，丟棄在鶯歌區環河路山水步道口，送醫搶救後仍宣告不治，新北地院審理後，將涉案的6名未成年少年移送至少年法庭；而成年的阿強、阿剛等4人分別依《傷害致死罪》、《妨害自由罪》，判刑10年6個月、10年2個月、8年6個月、1年2個月，全案仍可上訴。

檢警調查，阿強、阿剛以及歐男同為夾娃娃機店的台主，先前因為共同補貨時，雙方發生口角，案發當日深夜，阿強與阿剛知道歐男在店內補貨，心中舊恨浮上心頭，遂找7名惡煞到娃娃機店外堵人，一見到歐男便將他強擄上車，並載往鶯歌環河路山水步道前，途中因為歐男多次反抗，遭到阿強等人拉下車輪流毆打。

抵達步道口後，阿強還找來另外3人將歐男拖下車，並拿出球棒狂打歐男，甚至冷血的開啟「抖音」直播歐男遭痛毆全程，最後見歐男已經滿身是血，這群惡煞才倉皇離去，留下倒臥在地的歐男。

所幸一名路過熱心的民眾見狀立即報警，警方到場將他送醫，但歐男仍因頭部粉碎性骨折、身上有多處挫傷，顱內出血、腦水腫，肋骨、手肘多處骨折等傷勢，於翌日凌晨4時宣告不治。三峽警方調閱監視器畫面，不久便將這群惡煞逮捕歸案。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)