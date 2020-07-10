今年的杏壇芬芳獎頒獎典禮由國教署署長彭富源主持，大湖農工校長沈和成親率團隊出席領獎。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

2020年杏壇芬芳獎於7月9日在國立中興高中禮堂舉行頒獎典禮，由國教署署長彭富源主持，苗栗縣大湖農工「精誠所至‧金石為開」教學團隊榮獲團體組杏壇芬芳獎，是桃竹苗區唯一獲團體獎的學校，由校長沈和成親率團隊出席領獎，在地方傳為佳話。

大湖農工「精誠所至‧金石為開」教學團隊，2016年由室內空間設計科主任林明錚發起成立，成員除了教師之外，還包含家長、職員、工友等，成立目的在於協助學生利用課後加強技藝教育，讓國中時期低學習成就的學生，能在技藝培育中找回學習熱忱。

大湖農工指出，教學團隊堅持以學生為本，透過創意教學與技藝輔導，建立學生的自信心與榮譽感，從簡單的油漆畫線、調色、平塗等基本觀念導入到高階技法、體能訓練等課程，全面加強學子的心理與生理素質。

大湖農工表示，偏鄉技術型高中教學團隊，強調給學生帶得走的能力，因此著重「做中學、學中做」，培養學生實作、問題解決、創新思考與跨域整合的能力，進而透過活動精進表現技法，團隊前後帶領學生前往多所學校、社區、廟宇及銅鑼火車站月台進行彩繪，給予學生更多舞台。

獲獎的湖農教學團隊提到，在所有活動中，協助台中啟明學校視覺障礙及智能障礙學生完成5大牆面彩繪活動，最令人印象深刻，而得獎只是一時，如何將這份教育堅持與熱忱持續發揚光大，更是一份責任與承擔。

(中時 )