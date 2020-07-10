高雄市長補選進入倒數階段，各參選人皆勤跑基層，努力衝刺選票。而民進黨高雄市長補選參選人陳其邁，日前在政論節目中談到補選，一度哽咽表示「我會拚命往前跑，跑到我倒下為止，我一定會讓高雄更好」、「我一生摯愛高雄」。對此，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今(10日)則說，陳其邁他們都已經鋪好紅地毯準備進入市府，「該哭的是應該是高雄市民跟我」。

李眉蓁擔任來來早餐一日店長。(取自中時電子報)

陳其邁日前在政論節目「新聞面對面」中談到，最後決定參選高雄市長其實很卑微，就是希望高雄變更好，無論在哪工作，都是抱持同一個想法，能讓高雄更好，就是我一輩子的努力的目標。他也說，到行政院服務一年多，拚經濟忙防疫，有很長一段時間不太會選舉，必須坦白講以前很會選舉，現在大概不會，所以這次交由競選總部規劃，自己負責勤跑基層，高雄產業、青年就業，以及高雄的重大建設是他的目標。

節目中，陳其邁也語帶哽咽地說，「我也許只有這一次機會，我會拚命往前跑，跑到我倒下為止，我一定要讓高雄更好」。

對此，國民黨市長補選參選人李眉蓁，今早擔任早餐一日店長時則酸，「高雄是一個快樂的城市，然後不是這樣哭哭啼啼，在高雄這幾年來選舉這麼多次，該哭的是高雄市民，還有我吧，民調上不來的我，是我們應該哭，而不是這樣的悲情城市，且陳其邁已經鋪好紅地毯準備進入市府，不覺得有什麼好哭的。」

(中時電子報)