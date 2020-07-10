日本東京都染疫人數再創新高，10日共243人確診，已連續兩天破200人。東京都要求民眾持續提高警覺，勿前往夜生活閙區。

東京都知事小池百合子10日在記者會上指出，現在1天的病毒篩檢人數超過3千人，在有接客服務的酒吧、牛郎店等餐飲業者的配合下，檢查件數增加是確診者多的原因之一。

小池呼籲東京都民，仍需更進一步加強警戒。

(中時電子報)