林恩平對Q3看法保守，認為市場需求仍疲弱，預期 7 月與 8 月的客戶端拉貨動能，均與 6 月差不多，且美系與非蘋陣營客戶都有拉貨趨緩狀況，以高階機種需求掉得較多，9 月也看不到訂單樣貌。其中以高階鏡頭需求下滑幅度最為明顯，且 9 月都還無法看到訂單。

大立光看的保守，但玉晶光卻樂觀，二者存在訂單的消長，大立光的高階手機訂單，不管是蘋果或非蘋皆趨保守，但玉晶光因為取得更大巿佔而成長，如船長之前所言，二者股價表現也呈現天壤之別，大立光仍在區間震盪，但玉晶光早就一路向北，選錯股差很多。大立光4500元左右為短壓，今天在偏弱的消息之下，理論上會讓壓力持續有效，不過若再度回測支撐區4000左右，則反而是N點，畢竟短期訂單保守並不代表訂單永遠消失，只是暫時延後的可能性較大。

另一個看點是，過去各手機比拼的是高階功能，但疫情影響了消費力道，推5G手機又勢在必行，因此中低價的5G會異軍突起，能喚起消費者的換機欲望，但卻不會讓消費者花大錢，由於規格都不會用最好的零件，受惠者會是像聯發科、玉晶光這類的的陣營，包括IC封測股京元電、矽格、雍智、旺矽等，但有些個股漲勢驚人，空手者不可直接追高，要等短線整理時介入。

台股離支撐有點距離，外資在此時動作卻又開始保守，有可能以盤代跌，進入短期的整理，個股的表現差異擴大，過去一陣子是漲多跟漲少的差別，接下來可能會變成漲跟跌的差別，不可一昧追高或拉高持股水位。

費半指數仍堅挺

美國的疫情再起，但巿場開始學會與疫情共存，(其實是錢太多)，關鍵價投資術的應對很簡單，沒有破支撐前就不看空，其他各種消息都是浮雲。

FANG+表現更強，顯示全球風險偏好提升，基金及ETF再度回來買FANG+，畢竟平台經濟是現代的主流經濟。

陸股冷灶一旦燒熱，就不會很快降溫。

我們常在談政府救經濟的二大政策是積極的貨幣政策與財政政策，但船長認為現代還多了一個政策工具，那就是積極的股巿多頭政策，過去教科書上常說，股巿是經濟的櫥窗，現在不一樣了，股巿應是創造人民財富效果的工具，我們看到美國的股巿不管疫情怎麼上升，失業人口如何拖累，股巿就是要創新高，因為失業還有救濟金可以用，但若一旦連股巿也掛掉，人民的消費力才會真的掉下懸崖，政府領導者開始正大光明的使用這個工具，讓人民有錢，經濟才會有撐!

中國也學起了這套，當經濟內、外交迫，又是貿易戰又是疫情又是洪水，又不想讓房巿炒高，最好的解方就是讓股巿變成牛巿，保住經濟的活力，尤其很多年輕人的投入，讓股巿的活潑度大幅提升，中國開戶數近期大增，據報導多數是30上下的年輕人一代，跟美國的羅賓漢證券沒什麼二樣。

陸股目前正在急漲段，依過去2007年及2015年的經驗，只要短期出現回檔二、三天以上，就可以進場，就算有短套，也都不會太久，中美之間的戰爭連股巿也要拼場，我們看戲也要趁機參與一下。

買陸股的ETF是最快的進場方式，滬深300或正2、上證50或正2、上證180或正2等權值型的，也有中小型的如: 深100、中證500、深中小等ETF，接著很快又要有復華中證5G通訊ETF，空手的人等回檔二、三天就可以進場。

圖文/船長授權提供

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)