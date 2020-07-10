智冠(5478)旗下藍新金融科技集團積極布局線下支付市場，今日宣布與三井3C全台47家門市攜手合作，導入《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，並全面升級《ezPay簡單付》振興三倍券活動，打造遊戲玩家最強回饋。

智冠集團簡單行動支付公司總經理鍾興博表示，今年4月正式啟動的《ezAIO簡單收》多元收款服務，能夠有效協助實體店家釋放櫃台空間，一機整合多元支付，方便快速的完成收款結帳，並可同時導入《ezPay簡單付》電子錢包、藍新金流信用卡支付、Line Pay、台灣Pay、Pi拍錢包、悠遊卡、一卡通等付款工具，滿足民眾的各式消費支付需求。導入商店涵蓋有電信、通訊、3C、文具書店、生活美妝、美甲美睫、機車行、地區性零售店、飯店民宿、餐飲門市、運動門市以及夜市商圈等。

《ezAIO簡單收》透過與母公司智冠集團e-PLAY實體門市通路推廣計畫，已逐漸擴大通路據點，三井3C從早期的單機版電腦遊戲、遊戲雜誌到MyCard點數的銷售，與智冠有相當多產品上的合作，也是e-Play門市的知名店家，在這樣的機緣下再次擴大雙方合作深度，配合這次特別推出專為玩家打造的《ezPay簡單付》振興三倍券活動，以虛實整合應用概念，將遊戲玩家帶到實體門市消費，還可以拿免費的MyCard會員點數，回到網路環境玩遊戲，亦成功擴大《ezAIO簡單收》、《ezPay簡單付》的應用場域。

(時報資訊)