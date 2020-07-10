國發會副主委鄭貞茂昨（9）日表示，受到新冠肺炎疫情影響，根據最新統計數字，第二季是台灣經濟的谷底，下半年起漸次回升，初步看起來疫情最嚴重時期已經過去，但未來仍有許多不確定因素，國際預測機構共通的看法認為，復甦時程不如先前樂觀。

至於未來有哪些不確定因素，鄭貞茂指出，例如第二波疫情蔓延、疫苗生產速度、各國解封及因應第二波疫情的加碼紓困等。

鄭貞茂強調，國際經濟情勢不容樂觀，台灣無法置身其外，要穩固國內內需、加強外銷，例如口罩生產、醫療物資，或者5G、遠距或半導體新商機等，利用台灣自身優勢，盡力去做。

國發會昨日在行政院會報告「國內外經濟情勢」指出，目前國際疫情發展仍未明朗，IMF在6月底表示，疫情造成的危機前所未見，加上全球政經衝突風險不斷升高，包括：各國與中國大陸貿易衝突加劇、主要經濟體貿易談判破局、地緣政治不確定性等，外在挑戰仍相當嚴峻。

但我國因政府超前部署，疫情控制得宜，加上紓困措施即時到位，有效減緩疫情衝擊，發揮支持經濟、穩定就業的效果。主計總處預估今年第一季經濟成長率為1.59％，且隨著6月7日起擴大鬆綁防疫規範，國內需求逐漸回穩，預期台灣經濟可望在第二季落底，下半年起漸次回升。

國發會分析，政府正積極推動振興經濟措施，加速公共建設執行、三大投資方案等，有助維持整體經濟穩定。但有些產業仍深受全球疫情波及，傳產及觀光相關行業不僅未改善，且衰退幅度擴大。WHO在6月中旬表示，可望年底前生產疫苗，在此之前，政府需要持續支持這些產業，協助業者度過難關。

國發會統計，截至7月1日紓困結果，現金發放922億元、嘉惠近467萬人；融資貸款已核准1.32兆元、紓困約116萬戶，並協助約579萬個個人、家庭、業者減輕負擔。

展望未來，鄭貞茂說，主計總處預估今年全年經濟成長1.67％，是用之前的經濟情勢預估，之後當然還會更新相關預估數據，目前國際經濟情勢還是「不容樂觀」，行政院還是會針對需要紓困的產業做好準備。

(工商 )