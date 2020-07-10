端午節連假出現報復性出遊，花東地區國旅成為大熱門，國道5號從假期前開始連續塞車32小時，中華民國運輸學會昨建議提高國5通行費10倍，引發喧然大波。交通部長林佳龍今重申，對於學者建議，高公局還沒有此規劃。

林佳龍強調，在高公局方面已經有表示沒有規劃，也不會這麼做，最主要是要做到分流，跟減量的方法很多，那去提高費率，不但違反現在的規定。而且也不一定有效，所以站在高公局的立場，並沒有要採取提高10倍費率的作法

(中時 )