國5費率調高10倍？林佳龍打臉：沒有規劃 14:482020/07/10 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。（觀光局提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午節連假出現報復性出遊，花東地區國旅成為大熱門，國道5號從假期前開始連續塞車32小時，中華民國運輸學會昨建議提高國5通行費10倍，引發喧然大波。交通部長林佳龍今重申，對於學者建議，高公局還沒有此規劃。 林佳龍強調，在高公局方面已經有表示沒有規劃，也不會這麼做，最主要是要做到分流，跟減量的方法很多，那去提高費率，不但違反現在的規定。而且也不一定有效，所以站在高公局的立場，並沒有要採取提高10倍費率的作法 (中時 ) #高公局 #規劃 #林佳龍 #費率 #生活 也許您會感興趣 生活熱門新聞 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 威力彩上看14.6億！3生肖好運爆發 有機會發橫財 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩今天開賣3顏色 各通路懶人包 - 生活 紙本三倍券該何時去領 宅神曝3大關鍵：這天之前都別領 - 生活 小確幸來了！林務局推國家森林遊樂區免費入園1次 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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