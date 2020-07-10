已故高市議長許崑源遺孀林絲娛10日到高雄地檢署按鈴控告梁文傑等7人，為丈夫討回公道，高雄市長補選民眾黨參選人吳益政表示支持，強調政治人物錯的可以批評，但沒有的事實，不要用自己價值觀去評論別人價值觀。

吳益政說，政治人物各有不同政黨、價值及背景，但個人針對非事實，對一個人或過往人的名譽傷害，站在家屬立場，主張自己的權益及名譽是合理的，就讓司法機關來調查適當或不當。

吳益政指出，由於現在社會網路很發達，大家對一件事情就急著想主張表達，先湊個熱鬧，刺激一下讓聲量提高，常常無社會倫理秩序及對事實的了解不夠，因此社會上製造很多衝突，就由司法來解決。

吳益政強調，民主時代大家可以表達不同意見，但不要去隨便汙衊一個人，不要把一個政治人物捧得高高的，把喜歡政治人物當做神，政治人物是服務百姓的，好的就支持，但不是把他變為超人，什麼都不能批評，也不能將不同政黨或價值的人貶低，不論對方做什麼事都視而不見，還加以扭曲，這也不對。

吳益政表示，社會是共生的，包括人與人，及人和環境，對方做不對絕對可以批評，但絕對沒有的事實就不要去汙衊，或用自己的價值去評論別人的價值，現在社會氛圍變成不是朋友就是敵人，這是很令人憂心的，不希望任何事都透過司法來解決，但有時候不得不時，就只能透過司法機關來處理。

(中時 )