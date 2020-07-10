台股今不敵股王大立光法說會Q3不旺震撼彈，美國昨新增6.5萬新增病例、香港也新增42病例，緊急祭出限聚令，全球疫情恐捲土重來，拖累台股指數一度重挫逾160點，最低落至12030點，但在台積電撐盤下，盤中跌幅收斂到百點之內，終場台股收跌119.01點、報在12073.68點、成交量為2581.81億元，台股周線4連紅、本周指數漲164點。

股王大立光(3008)為今日台股投下震撼彈，昨日法說會中執行長林恩平釋出保守消息，大部分客戶都有下修，6月、7月及8月拉貨動能差不多，今股價重殺開低，盤中股價重挫逾9%，直逼跌停板，終場收跌420元，惟外資依舊對大立光送暖，多維持「買進」、「建議加碼」評等，美系外資還上調大立光目標價至5200元。

權值股中權王台積電(2330)逆風振翅，無懼大盤，股價一度衝上353元，再度改寫新天價，市值也站上9兆元大關、達9.15兆元。

大立光對第三季展望釋出保守訊息，市場智慧型手機產業下半年是否會有變數，玉晶光(3406)下跌逾5%，PCB廠華通(2313)、台光電(2383)、台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)，砷化鎵代工廠穩懋(3105)及宏捷科(8086)等今也成為台股重災區。

IC設計指標股聯發科(2454)除智慧型手機前景受到股王示警蒙塵外，加上自身波段漲幅已經過高，今持續壓回修正逾3%，近期屢創天價的瑞昱(2376)、聯詠(3034)則是一漲一跌，瑞昱壓回震盪，聯詠則在有外資加持續，走揚逾1%。

今日八大類股全數走跌，除電子股得走弱下，汽車類股指數更是重挫逾2%，表現最弱，另外，塑膠、玻璃、橡膠、運輸、觀光、營建與百貨類股指數同步也均下挫逾1%，生醫股早盤走強，為盤中急殺，類股大洗三溫暖。

分析師表示，雖然美國每週初領失業救濟金人數持續下滑，但美國新增確診人數維持高檔，市場仍擔憂疫情造成二次封鎖，同時也關心關稅戰、地緣政治衝突，以及發生在日本、長江流域的水患隱憂，距離美國總統大選僅剩4個月，也牽動美股的走勢，近期台股維持均線多方架構不變，但短線上仍有可能出現拉回盤整。6月營收數字與緊接而來的第二季財報為市場關注的焦點，投資人在挑選投資標的時應留意。

目前台股指數仍在偏多發展，只要維持3天之內創高或是5日線不破都是強勢型態，直到跌破月線才將轉入整理，在此之前各族群還是輪漲，今日6月營收將全數公布完畢，後續陸續進入法說會旺季，可以留意相關第三季產業展望。

(時報資訊)