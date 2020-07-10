台股7月以來一路上攻、創近30年高點，雖然今日漲多拉回，但富達投信股票基金經理人白芳苹認為，就目前外資回補金額及其他國家股市漲幅相比，台股後市仍有空間，建議不預設指數立場，在長多架構不變下，近期可稱震盪回檔時留意5G等產業新動能投資趨勢。

白芳苹表示，台股7月以來開高走高、創近30年高點，近期更因美國非農就業經濟數據樂觀及預期各國政府加大救市方案，在權值股台積電帶領下持續上攻。雖然今日開高後漲多拉回，累計本周仍上漲1.38％。

展望後市，白芳苹指出，外資動向為觀察重點之一。據彭博統計，目前外資在新興市場抽離的資金尚未完全回補，外資在新興亞太市場買賣超動向均見有，而台股近一周獨受青睞，截至8日為買超11億美元。

再以亞洲主要貨幣升值趨勢來看，顯示資金正快速回流各個市場。白芳苹認為，台股雖然已達萬二水準，但對照美股那斯達克（Nasdaq）及中國上證指數等其他疫情受創國家股市，分別超越先前高點達7％與11％，台灣疫情相對輕微，加權指數只是回到疫情前水準。

白芳苹指出，雖然近1個月外資開始回補台股達28億美元，但今年以來累計賣超金額仍高達163億美元（近新台幣5000億元）。就目前回補金額及與其他國家股市漲幅相比，認為台股後市仍有空間，建議不預設指數立場。

隨著時序進入7月，白芳苹表示，美國仍有2兆美元資金挹注救市，加上各國經濟持續好轉，長多架構不變，建議近期仍可趁震盪回檔時，留意5G、雲端產業供應鏈、電動車、中國科技自主浪潮等產業新動能的投資布局大趨勢主題。

(時報資訊)