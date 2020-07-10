哈薩克驚傳出現不明原因肺炎，半年累計超過1700人死亡，致死率高於新冠肺炎，引發各界擔憂。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，當地的肺炎可能與新冠肺炎有關，也許是低估了確診人數，但具體原因還無法證實，還需要進一步釐清。

莊人祥表示，哈薩克在7/1前都小於1000例，後來因為通報定義改變，確診人數突然增多，7/9增至1972例。哈薩克先前陽性率低於5%，近幾日變為23%，最近突然升高，加上先前通報定義的改變，哈薩克的新冠肺炎個案可能有相當多沒被診斷出來。

莊人祥表示，23%的陽性率意味著只針對嚴重個案作檢驗，輕症沒被發現，死亡率也有低估的可能性。當地衛生部就此事出面說明指出，當地截至6月累計1772例死亡個案，死亡率高於新冠肺炎，而哈薩克將肺炎個案，包括細菌性、病毒性等任何原因造成的肺炎都算進去，今年上半年累計9萬8000例肺炎個案，較去年增多，但死亡數較去年低。

然而，莊人祥表示，究竟不明肺炎是不是新冠肺炎，還需要當地與世衛進一步釐清，目前估計當地的新冠肺炎疫情仍相當嚴重，病例數和死亡數都可能有低估的情形。

(中時 )