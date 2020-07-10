股王大立光在昨法說會，意外釋出看淡Q3營運，使第三季旺季不旺的陰影，在台股籠罩；該股周五開低殺低，重挫逾9%，短線面臨4千元大關保衛戰，將使高價族群或同樣面臨下修本益比厄運，不宜輕忽。

在大立光帶頭大跌影響，今早盤雖有權王台積電站在多方，開高力撐盤勢，但法人、大股東與主力群等市場大戶伺機打帶跑的調節賣壓沒有少，使大盤開高殺低，高檔獲利了結賣單大舉出籠。權值股中，僅台積電、統一、中華電、台灣大、日月光投控、廣達、亞泥與台達電等力守榮面。

餘台塑四寶、鴻海、聯發科、國巨、友達、群創、仁寶、和碩、長榮海運、第一金、中鋼、國泰金、富邦金、中信金、兆豐金及南亞科等集團股，臉色多鐵青。加權股價指數迄場大跌119.01點，跌破12100點，報12073.68點，成交2581.82億元。

此外，大立光也牽引高價族群大舉向下修正合理區間，包括精測、信驊、矽力-KY、旭隼、譜瑞-KY、力旺、樺漢、弘塑、玉晶光、創意、世芯-KY、健策、大江與環球晶等，也多跌得鼻青臉腫。

店頭市場方面，除紡纖股逆勢演出，力挺多方外，今同樣開高殺低，生技股漲多拉回，而電子、電機、化學、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群也都表現不振，終場指數大跌2.3%，報171.9點，成交1035.34億元。

美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，多因北美新冠疫情新增病例居高不下，市場憂心勢將影響經濟重啟，使目前投資信心相對低迷，分別暫報下挫0.85%、0.74%、0.62%及0.89%。

亞股方面，短線也多呈漲多拉回窘境，包括日本、澳洲、南韓、大陸滬深兩市、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印度與印度等股市，也都向下修正。

業內人士指出，台股今帶量拉回，除化解技術指標過熱疑慮外，也可適度休息，為波段再出發重整旗鼓。不過，股王大立光看淡Q3景氣，為大盤基本面投下不確定因素。

加上新台幣兌美元過度強勢，可能影響外銷接單外，可能的匯損還將吃掉上市櫃企業獲利，致極短線漲多股票不宜再盲目追價，高檔宜有風險意識。即便台股中多格局尚未遭破壞，但短線修正幅度，將視大立光底部區何時浮現而定，基本上在盤勢位居萬二的歷史高原區，投資上宜善設停利點與停損點，才能持盈保泰，趨吉避凶。

(工商 )