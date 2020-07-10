看好台中軌道經濟，位於台中市文心路與河南路口的捷運綠線文華高中站，是台中捷運首件由單一地主行使優先投資權，並成功招商簽約的聯合開發捷運宅案。今（10）日上午在台中市長盧秀燕與冠德建設董事長馬志綱等人共同主持下，盛大舉辦上梁儀式，宣告明年第一季完工。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德積極參與政府推動的建設及公共工程政策，尤其更長期耕耘軌道經濟，在捷運聯開案上已經累積了11個個案的豐碩成績，現在將成功經驗複製到台中，打造第一個指標聯開宅案，期許能成為台中捷運宅的模範，並加速捷運綠線沿線的周邊發展，推動台中都市發展。

冠德建設台中捷運綠線文華高中站，將打造地上28層、地下6層的住商共構大樓，規劃198戶住宅與2戶店面，住宅坪數30-51坪，總銷金額約30億元，預計2021年第一季完工。冠德建設透露，若順利完成權益分配，最快年底即可進場銷售，每坪開價4字頭起跳。

台中市長盧秀燕表示，台中捷運將在年底完工通車，沿線主要車站進行聯合開發，可規劃住宅、商場、公共設施等，將可促進周遭繁榮發展；其中，文華高中站是第一個上梁的共構站，感謝冠德建設、世義貿易共同合作開發。

盧秀燕進一步表示，未來台中捷運票價20元起跳，每2公里增加5元，捷運上也跟其他縣市規定一樣不能吃東西，更多捷運相關管理辦法，市府未來將陸續對外發布。

交通局長葉昭甫表示，文華高中站住商共構大樓為捷運綠線首件引入公共運輸導向開發模式（TOD）、完成開發的場站，爭取地主共同參與開發，降低土地取得成本，捷運出入口及開發大樓皆由投資人興建，透過公私部門相互合作，創造地主、機關、投資人三贏。

葉昭甫指出，台中捷運綠線規劃6站7處土地開發共構站，分別位於文心天津路口、文心崇德路口、文心河南路口、文心櫻花路口、文心台灣大道口（2處）以及文心五權西路口，採用公共運輸導向開發模式（TOD），以捷運車站為核心，透過民間與公家合作，共同開發土地，可規劃商辦、酒店、住宅等高價值空間，促進周邊經濟發展。

葉昭甫強調，除文華高中站土地開發場站外，市府已於5/4辦理文心崇德G6及文心櫻花G8a兩處土地開發場站線上招商說明會，市場詢問度高；另因文心、崇德路口基地與文心、櫻花路口基地區位優異，周邊經濟發展成熟，總銷上看27億元與17億元，歡迎投資人遞件申請。

今日上梁典禮，包括台中市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、投資人冠德建設董事長馬志綱、龍寶建設董事長張麗莉、世義貿易總經理張霖森等人，均出席祈福工程順利。

(工商 )