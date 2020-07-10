北京石景山一名24歲王姓女子，近日在隔離期間以保胎為由，破壞電子鎖偷偷外出；除了醫院外還去過美髮沙龍、餐廳以及百貨公司，期間和她有密切接觸者至少超過百人。王女事後向大眾道歉，表示沒想到自己會真的被感染，遭到大批網友撻伐。

根據《人民日報》報導，王女在明知自己被隔離的情況下，仍外出趴趴走，2日她在當地萬達廣場一間連鎖拉麵店吃午餐時，接到醫院打來通知確診的電話後，當場失控蹲在地上痛哭，還歇斯底里的直喊，「我好難受！我不知道！」事後，王女被送上救護車，在車內對醫療人員說道，「覺得挺對不起大家的，沒想到會感染。」

據了解，海淀區疾控中心在9日披露了流調過程表示，一般人的流調報告最多約10幾頁，而王女配合流調回想近一個月以來的行程，因多次破壞電子鎖偷偷外出，接觸者眾多，又受到民眾圍剿，心理壓力大，使得調查難度倍增，報告目前已達60多頁卻仍未完成。所幸在流調人員努力下，目前已大致追溯出王女近一個月的行動足跡，並且追蹤到292個曾密切接觸的對象。

根據調查報告指出，王女在6月14日曾到新發地市場短暫停留，之後2次病毒檢測皆為陰性，6月16日凌晨因先兆性流產，由救護車轉運至豐台婦幼保健院。19日檢測結果仍為陰性，但仍需居家隔離，沒想到王女居然在隔離期間多次外出，還曾到過公婆家。

最後，王女在7月2日當天，到萬達商場購物，先後去網理髮店、女裝店等逛街購物；最後在拉麵餐廳用餐時，接到醫院通知確診新冠肺炎後當場崩潰大哭。而網友對於王女明知自己在隔離，卻仍到處趴趴走皆非常憤怒，紛紛表示，「讓她去監獄治新冠吧」、「這人是不是精神有問題啊？」、「判刑吧」、「真的就是故意的」、「有些不要臉是天生的」、「完全不在乎他人的安全。」

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(中時電子報)