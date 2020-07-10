日本擬將台灣納入第二波優先名單 指揮中心表歡迎 14:252020/07/10 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本擬將台灣納入第二波優先名單，指揮中心表歡迎。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼英國將台灣納入第一波懮先入境名單之後，日本亦擬在第二波入境國家納入台灣，疫情指揮中心發言人莊人祥表歡迎，但仍會以互惠往來為優先。 赴美國、阿曼工作返台2確診 國內累計451例 哈薩克傳不明肺炎 莊人祥：恐低估新冠確診人數 (中時 ) #台灣 #納入 #第二波 #歡迎 #入境 也許您會感興趣 推薦閱讀 今日美國報言論版： 川普應該訪問台灣 20:122020/07/06 國際 社論／天然獨魚目混珠天然台 04:102020/07/07 時論廣場 華郵：北京可能將香港國安法 作為對台治理藍圖 11:592020/07/07 國際 台灣之星超前部「暑」 推學生暑假限定優惠 18:322020/07/07 財經 大陸日本豪雨成災...台灣卻熱爆 專家曝關鍵：想出遊把握現在 21:252020/07/07 生活 科舉制度在台灣 04:102020/07/08 兩岸新聞 歷經210年33進士 04:102020/07/08 兩岸新聞 聯合再生攜雙壽險成立日曜能源 04:102020/07/08 產業．科技 權證星光大道－群益金鼎證券 台灣50 中長線買盤青睞 04:102020/07/08 證券．權證 未來財富密碼 就在大健康產業 04:102020/07/09 焦點新聞 生活熱門新聞 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 威力彩上看14.6億！3生肖好運爆發 有機會發橫財 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩今天開賣3顏色 各通路懶人包 - 生活 紙本三倍券該何時去領 宅神曝3大關鍵：這天之前都別領 - 生活 小確幸來了！林務局推國家森林遊樂區免費入園1次 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。