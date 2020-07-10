繼英國將台灣納入第一波懮先入境名單之後，日本亦擬在第二波入境國家納入台灣，疫情指揮中心發言人莊人祥表歡迎，但仍會以互惠往來為優先。

赴美國、阿曼工作返台2確診 國內累計451例
哈薩克傳不明肺炎 莊人祥：恐低估新冠確診人數

(中時 )

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