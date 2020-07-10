隨著美中關係跌落新低谷，華府正快馬加鞭，致力解決自身的致命大罩門。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，而這致命罩門，售美國對中國大陸稀土的依賴。從智慧手機、電動車電池、「標槍」（Javelin）反坦克飛彈，到F-35隱形戰機，稀土都是不可或缺的原料。

(中時電子報)