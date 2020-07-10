力補致命罩門 美另闢新戰場 要和陸打稀土大戰 14:272020/07/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美中關係跌落新低谷，華府正快馬加鞭，致力解決自身的致命大罩門。 據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，而這致命罩門，售美國對中國大陸稀土的依賴。從智慧手機、電動車電池、「標槍」（Javelin）反坦克飛彈，到F-35隱形戰機，稀土都是不可或缺的原料。 (中時電子報) #稀土 #美國 #中國大陸 #F-35 #智慧手機 #罩門 #電動車 #電池 #飛彈 #新戰場 也許您會感興趣 國際熱門新聞 華裔男巴士殺人斬首！表演「生吞眼球」啃心臟 警呆看4小時食人秀 - 國際 「我對不起大家」首爾市長遺書公開僅4句 - 國際 新冠會傷腦致命！患者出院反現幻覺、怪異舉止 學者憂重演百年前慘劇 - 健康 打經濟牌沒救！川普連任正靠狠招：撕裂美國 - 國際 梅根哈利太可悲 專家要他們批大英國協和女王前先讀好歷史 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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