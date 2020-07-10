桃園市42歲程姓男子見近日疫情趨緩，竟拉著哥哥、姪子和女友組成「遠程應召集團」，仲介烏克蘭、印尼、越南等異國女子賣淫，烏克蘭女子還開出每次8000到1萬元的高價，廣告更主打「各國女子任君挑選」標語，讓不少男客人趨之若鶩，桃園市警局經過長期跟監將他們逮捕，訊後移送法辦。

警方調查，程男平日都透過網路放送宣傳廣告，還推出「快速預約方式」，只要輸入地點、應召女名字和時間就能完成預約，若客人發現程男開出的價碼比較貴，還可以「截圖反應」取得更低優惠，不少男客人則被外國女子迷得暈頭轉向，爭相上門消費。

程男見生意火熱，還找來哥哥、姪子和女友幫忙，分別擔任仲介、帳房和管理馬伕等工作，桃園市警局刑警大隊早已盯上此賣淫集團，連續在2天內發動調查，查獲程男等20名集團成員，還帶回從事性交易的14名女子，更起出大麻、咖啡包和K他命等多項毒品，訊後依《人口販運防治法》移送法辦。

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(中時電子報)