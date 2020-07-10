台塑四寶公布第2季財報，受到新冠肺炎疫情衝擊全球，台塑(1301)、台塑化(6505)每股虧損0.1元、0.91元，南亞(1301)受惠5G帶動電子材料出現，每股獲利0.27元，台化(1326)也相較第1季轉虧為盈，每股獲利0.19元。

台塑第2季合併營業額季成長2.3%，合併稅前虧損1億元，比前1季獲利1億元減少2億元，合併稅後虧損6億元，比前1季虧損4億元，虧損增加2億元，歸屬母公司每股稅後虧損0.1元。

台塑表示，今年第1季受新冠肺炎疫情影響，需求急凍，第2季疫情趨緩，各國陸續解封，需求回溫，因此，第2季各產品合計銷售量比第1季增加24萬噸，但售價方面，由於新冠肺炎疫情重挫全球經濟，加上第2季杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格，分別比第1季下跌39%、27%、22，因此，各產品價格都比第1季下跌，幅度介於8~47%。

南亞第2季合併營業額較前1季減少7.52%，其中銷售量差增加10.9億元，銷售價差減少60.3億元，每股稅後盈餘0.27元，較第1季成長114.93%，主要係電路板、電子材料產品、塑膠產品獲利增加，及認列南亞科等投資收益增加，第2季受惠5G建設持續進行，新世代手機推出與物聯網運用技術持續革新，加上疫情期間遠端連線的應用範圍加速拓展，使電路板與各種電子材料產品獲利顯著增加8.9億元，其中電路板產品的獲利，創下2014年以來的單季新高。

台化第2季營業額比第1季比較衰退13.1%，其中量差增加9.1億元，售價差減少93.7億元，第2季歸屬母公司稅後利益為11.24億元，每股稅後盈餘0.19元，比第1季每股虧損0.79元，增加0.98元。

台塑化第2季自結合併營業額季減少41.9%，自結合併稅後虧損86.73億，歸屬母公司的稅後虧損86.57億元，每股稅後虧損0.91元，台塑化第2季平均原油煉製量409.4千桶/日，比第1季減少24.2千桶/日；合計油品銷售量39192千桶，比第1季44358千桶，減售5166千桶，且受國際原油價格下跌，及外銷油品價差走弱影響，致第2季油品平均售價比第1季減少28.4美元/桶。

(時報資訊)