高雄市長補選剩下一個多月，國民黨的李眉蓁接受專訪，對近來民進黨的國家機器攻擊感受深刻，直言民進黨不抹黑就不會選舉。而節目主持人，也是前高雄市新聞局長王淺秋點頭直說，完全同意和理解！

李眉蓁今(10)日接受王淺秋專訪表示，從她被徵招的那一天，對於許多抹黑和攻擊都排山倒海而來，一開始她有嚇到，想說怎會是這個樣子！甚至還有些名嘴發揮創造力、想像力和編劇力、造謠力和1450從正面、側面側擊，她真的覺得太誇張了！讓她一個沒沒無聞的李眉蓁，網搜變成第一名。

李眉蓁直言，雖然有心理準備，但還是抹黑的太誇張，不過她還是會挺住。李更抨擊民進黨，真的不抹黑就不會選舉，她也感受到國家武器的攻擊，像她只是開玩笑叫民進黨的陳其邁為叔叔，竟然行政院長蘇貞昌嗆她「有人年紀小，想法迂腐」，讓她一頭霧水想說，想對蘇貞昌說「蘇貞昌阿伯，你到底有什麼問題」？

李眉蓁更表示，所以她搞懂了，陳其邁那邊是把前高雄市長韓國瑜當對手，可是她的對手是行政院國家隊、民進黨中央黨部、市議會民進黨團以及1450。此時，王淺秋點頭，直說完全同意和理解，我在高雄的一年半，完全感同深受，而且以為自己扛得住沒問題，壓力是留在心底蠻深的」。

(中時電子報)