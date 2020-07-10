南港第一家公辦民營「東明住宿長照機構」10日舉辦開幕滿月茶會，位在南港東明社區住宅乙棟2樓，為東明社會住宅委託台北市私立愛愛院，設立長期照顧機構，可收住設籍台北市1年以上，具有需求的中度失能、植物人等護理需求者，目前已開放入住預約參觀。

台北市政府有鑑於長照機構資源不足，積極增設公辦民營長照機構，東明長照機構專門提供有長期臥床、植物人、中度失能等護理需求者，可收置46位，年滿65歲以上、設籍南港區優先入住，提供24小時住宿照顧服務。

台北市社會局指出，為實現高品質照顧理念，將東明長照機構打造成溫暖是是的居室空間，並結合高科技的智能運用，導入智慧化照顧服務系統，包含資訊化生理測量、照顧機器人等設備，讓機構人員有更多時間陪伴及照顧長者。

社會局表示，未來還有5個長照機構正在規畫，包含廣慈、萬隆東、內湖河濱高中、萬華青年2期，以及最快年底前開幕的奇岩，將會陸續開幕；另外，若包含衛生局的長照規畫，預計在2020年底至2022年間，將增加1150個床位。

(中時 )