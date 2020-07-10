蔡阿嘎吃月子餐反而瘦下來直呼賺到。（圖／翻攝自蔡阿嘎 Youtube）

YouTuber蔡阿嘎日前宣布為了慶祝大兒子蔡桃貴生日，包下桃園機捷三重站7個月舉行生日特展，4月才迎來第二子「蔡波能」的他，最近分享先前陪老婆「二伯」連吃7天豐盛月子餐的實驗，這期間他只吃月子餐，沒運動，最後量體重竟然自然變瘦，讓他大呼有賺到的感覺。

蔡阿嘎最近分享第一次跟妻子吃月子餐時瘦了5公斤，這回生下二胎也想來挑戰實驗，他和二伯一人訂了一份月子餐，連吃7天，沒吃消夜點心，也沒特別運動，菜色超豐盛，他甚至也跟產婦般喝起月子中心提供的湯湯水水進補，只是為了怕產婦「塞奶」，月子中心的餐點都謹守少油少鹽的規則。

蔡阿嘎也發現，現今的月子餐不像以往必有麻油雞、米酒等食物，因為這類食物其實對傷口不好，雖然每天食材差不多，但廚師都會精心用不同料理方式烹調，7天過去，蔡阿嘎體重從72.3公斤變成71.75公斤，雖然只瘦了0.5公斤，蔡阿嘎開心說自己過去一周都沒餓肚子，如果照一周0.5公斤的進度，一個月就可以瘦2公斤，笑說：「月子中心變成瘦身中心」。

(中時電子報)