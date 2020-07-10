身分證A123456789 「一條龍」先生冤信用破產

真的有人身分證字號是「A123456789」！家住在新北市泰山區的謝條根，身份證字號正是「一條龍」A123456789，不過這沒有比較幸運，反而因為太常被冒用，讓他全台警察局、地檢署跑不完，困擾不已。對此，新北市民政局戶政科科長顏耀明表示，將會全力協助變更，並發函給相關單位。

據ETtoday報導，謝條根國中領到身分證，一開始覺得很酷，但近年來卻困擾不已，因為自己的身分證號被人拿去買車票、申請信用卡、網路拍賣，甚至是網路詐騙，害他全台警局、地檢署跑透透，至少經歷50件案子，更慘的是，因為信用破產，連辦手機門號都被拒絕。

謝條根一度也想更改身分證字號，但變更房地等相關資料相當麻煩，最後作罷。對於「一條龍」身分證號造成困擾，新北市民政局戶政科科長顏耀明表示，將會全力協助變更，並發函給相關單位。

顏耀明表示，一般申請變更身分證號碼，須末尾有4或身分證字號中有3個4，才可以申請變更；關於謝先生的個案，並不符合一般申請變更的條件，但連號的身分證字號已經造成他困擾，市府會全力協助。

(中時電子報)