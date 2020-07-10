真的有人身分證字號是「A123456789」！家住在新北市泰山區的謝條根，身份證字號正是「一條龍」A123456789，不過這沒有比較幸運，反而因為太常被冒用，讓他全台警察局、地檢署跑不完，困擾不已。對此，新北市民政局戶政科科長顏耀明表示，將會全力協助變更，並發函給相關單位。
據ETtoday報導，謝條根國中領到身分證，一開始覺得很酷，但近年來卻困擾不已，因為自己的身分證號被人拿去買車票、申請信用卡、網路拍賣，甚至是網路詐騙，害他全台警局、地檢署跑透透，至少經歷50件案子，更慘的是，因為信用破產，連辦手機門號都被拒絕。
謝條根一度也想更改身分證字號，但變更房地等相關資料相當麻煩，最後作罷。對於「一條龍」身分證號造成困擾，新北市民政局戶政科科長顏耀明表示，將會全力協助變更，並發函給相關單位。
顏耀明表示，一般申請變更身分證號碼，須末尾有4或身分證字號中有3個4，才可以申請變更；關於謝先生的個案，並不符合一般申請變更的條件，但連號的身分證字號已經造成他困擾，市府會全力協助。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。