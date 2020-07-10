立法院臨時會今進行考試院正副院長及委員人事同意權投票，民進黨立委林淑芬僅領取正副院長選票，卻未領考委選票。對此，林淑芬表示，主要是有位考委被提名人與她是二等親，依公職人員利益衝突迴避法，必須要迴避，因此沒有領票，事前也有依規定向立法院及民進黨團通報。

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，正副院長部分共有68人領票，考試委員被提名人有67人領票，其中，林淑芬僅領正副院長選票，未領考委選票。

林淑芬表示，未領考委選票主因是，9位考試委員被提名人當中有1人與她是二等親關係，依據《公職人員利益衝突迴避法》中明文規範公職人員之二親等以內親屬」是法定的關係人範圍，涉及利益衝突事件應該自行迴避，因此她主動向立法院、民進黨團表明要迴避，考委選票不領票。

立法院行使人事同意權投票中，因利益衝突迴避未投票已有前例，民進黨前立委尤美女於2016年10月行使大法官同意權時，因丈夫黃瑞銘被提名為大法官，當時尤美女就迴避未投票。

針對林淑芬及誤投無效票者是否祭出黨紀處分，民進黨團書記長鍾佳濱說，林淑芬事前有向黨團報備，且基於利益迴避而拒領考委票；無效票部分，樣態不太容易看出，難確認到底是由誰投出，基於人事同意權順利過關，不需要在枝節過多著墨，相關問題會等到臨時會多數工作完成後，黨團會討論如何處理。

(中時 )