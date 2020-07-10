台股今在股王大立光開低殺低，牽引上市、櫃股票掀主力股命潮下，仍有47檔股票強勢攻頂，表現搶眼；不過，周五大跌5%以上的股票，已明顯超過上漲5%者，顯示市場大戶確有高檔打帶跑閃人跡象，不宜漠視。

事實上，權王台積電近日持續強勢攻堅，使加權指數持穩在萬二大關之上，但不少股票卻早先行向下修正，且官股券商、外資與投信等法人，在萬二關卡之上的操作，似多以調節為優先考量，顯示對下半年景氣多偏保守看待，不宜輕忽。

周五上市股票亮燈漲停者，包括杏輝、宏遠、圓展與達能等17檔股票，若加上單日漲幅逾5%者，則達27檔股票逆境大漲。

今下跌幅度較大者，雖僅愛普乙支高掛跌停板，但若算上跌幅逾5%者，則達58支，包括亞光、今國光、雃博、佳必琪、華通、佳龍與大立光等，跌幅都不輕。

上櫃方面，短線大紅燈籠高高掛者，包括友華、禾昌、健亞、易威、迎輝與商之器等30支股票，而單日漲幅逾5%，進一步達47支股票。

下跌股票方面，短線有旭品、合一、捷迅與陽程等計11檔高掛跌停板免戰牌，而單日跌幅逾5%者，更高達85檔。

量能方面，上市股票成交前10名，包括聯合再生、群創、友達、中信金、國光生、台積電、奇鋐、元晶、云辰及鴻海。上櫃成交量前10名分別是晟德、太景*-KY、精材、光洋科、健亞、永捷、茂迪、原相、健喬及醣聯。

(工商 )