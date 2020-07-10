聚鼎（6224）跨國併購德商漢高集團散熱事業，全力衝刺電動車散熱市場，最晚明年第一季編列合併報表，新聚鼎可望拿下全球金屬散熱基板龍頭，由於車用相關領域享有較高本益比，聚鼎9日復牌交易之後，連拉兩根漲停板，股價一口氣飆漲20％，具被動元件高價股姿態。

據悉，漢高集團的散熱事業（TCLAD）擁有高度自動化工廠，有相同設備的新工廠造價高達一億美元，加上TCLAD的汽車客戶均為國際知名客戶，多為一階汽車供應鏈，聚鼎收購TCLAD可縮短進軍車用金屬散熱基板的Lead Time，明、後年雷達、航太相關領域，更是TCLAD原有布局的重中之重，明年新聚鼎的營收、獲利具想像空間。

聚鼎近年積極耕耘金屬散熱基板，今年第一季營收比重達17％，拿下TCLAD之後，聚鼎預估，雙方合併之後，金屬散熱基板市占率將高居全球第一，據分析，金屬散熱基板廠分布在日、韓，日本主要廠家為Denka、Sumitomo，但日系廠商的產能以集團自用為主；韓國則以斗山最具知名度，也走外賣路線，至於大陸、台灣也有為數不少的廠商，但以FR4材料為主。

聚鼎資本額僅8億元，9日復牌交易之後，股價噴出大漲，連拉兩根漲停板，市值大飆20％，10日收盤價78.6元，逾4,000張漲停買單高掛，市值已攀升至62.88億元。

儘管今年新冠肺炎疫情變數不斷，然而被動元件廠不僅MLCC廠大肆併購，就連向來低調穩健、長年獲利的保護元件廠也啟動大型跨國併購，景氣低檔，許多企業待價而沽，過去相對比較保守的德企、日企意願鬆動，手握大筆資金的大陸企業因國際抗中風氣盛行，難以在反托拉斯的審查中被放行，台廠併購成功的機率因此而大增。

(工商 )