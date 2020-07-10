觀光局今（10）日表示，2019年遴選出40個特色小鎮，今年延續小鎮熱潮，遴選出30個經典/山城小鎮，並舉辦小鎮聯展及發表小鎮護照(2.0)。交通部長林佳龍表示，希望透過持續遴選，找出台灣最美職得造訪的100個特色小鎮，歡迎民眾帶著三倍券一同前往小鎮漫遊！

根據觀光局資料，今年30個入選小鎮，北部地區包含：基隆市中山區、新北市平溪區、臺北市貓空（文山區）、桃園市楊梅區、新竹縣橫山鄉及尖石鄉、新竹市香山區、苗栗縣頭屋鄉。

中部地區包含：臺中市泰雅原鄉（和平區）及舊城區（中區）、彰化縣田中鎮及二水鄉、南投縣東埔村（信義鄉）及清境（仁愛鄉）。南部地區包含：雲林縣古坑鄉及虎尾鎮、嘉義縣阿里山鄉、嘉義市西區、臺南市新化區、高雄市六龜區、屏東縣霧台鄉。

東部地區及外島入選的小鎮，包含：宜蘭縣蘇澳鎮及羅東鎮、花蓮縣富里鄉及吉安鄉、臺東縣關山鎮及長濱鄉、澎湖縣虎井嶼（馬公市）、金門縣後浦小鎮（金城鎮）、連江縣莒光鄉。

林佳龍今天上午和觀光局長張錫聰共同宣佈「小鎮漫遊護照2.0」活動正式開跑，邀請民眾走入山林，一同感受台灣小鎮濃濃的人味情，體會小鎮風土民情之美。

觀光局表示，台灣小鎮之美，一直深受民眾喜愛，今年配合推動2020年「脊梁山脈旅遊年」，結合小鎮及台灣特有山脈旅遊，導引遊客透過深度旅遊體驗在地文化，帶動新一波小鎮漫遊熱潮，另明年小鎮推廣將升級3.0，配合交通部觀光局行銷主軸「自行車旅遊年」，邀請大家騎自行車漫遊小鎮。

觀光局說，今天發表會現場也有來自宜蘭羅東的羅東之歌舞蹈表演，以及屏東霧台與台東長濱原住民歌舞等小鎮在地表演團隊演出，讓台北鬧區也飄出濃濃的小鎮味。同時邀請「知名網紅Iku老師」現身香堤大道，與林佳龍同遊小鎮市集，透過直播向全世界各地的網友介紹台灣小鎮特產與風土民情！Iku老師也將直擊部長辦公室，與部長輕鬆問答間，向全台各地網友熱情介紹小鎮風光。

觀光局表示，今年推出小鎮漫遊護照2.0，最受歡迎的集章活動也將於7月15日至10月31日再度登場，只要至指定地點，運用實體印章或雲端掃描集滿5個章，就有機會獲得國旅精選遊程與好客民宿住宿券等多項好禮，集滿30個小鎮章，還有機會把5萬元現金抱回家，邀請民眾一起玩遍30小鎮。

觀光局說，使用電子設備輕鬆掃描集章，還有額外加碼獎項，加碼總額高達26萬元，還有現金5萬元等大獎，小鎮旅遊也能帶回滿滿的記憶和豐厚的獎品。活動網址為https://www.townpassport.com.tw/

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