為擴大搶攻疫後暑假餐飲消費商機，速食鎖鎖品牌「必勝客」宣布攜手「肯德基」推出「PK振興券三倍送方案」，此聲稱「打擊最街餓」的方案，標榜免預購、免綁定，只要在活動期間消費達指定金額，不管是否透過政府發放的「三倍振興券」購買，都能登錄發票領取總價值最高2,100元的商品兌換券。下次消費滿額即可兌換，創速食連鎖業跨品牌合作促銷先例。

必勝客聯手肯德基推出的PK振興券可兌換商品包括：必勝客的比薩、副食，再跨界肯德基的經典脆雞堡、雞塊、蛋撻等，選擇多樣，且強調兌換券可無限次使用，消費滿額兌換免費美食可一直兌換，每單筆消費限用一組優惠序號。

必勝客推出三種商品兌換券組合，單筆消費滿200元、500元或700元，即可獲得各別價值3倍的商品兌換券組，每筆消費限兌換一組（六張）。消費者加入必勝客LINE官方帳號，掃描發票就能將兌換券存入LINE帳號「我的優惠券」中。電子化的兌換券讓消費者不用再四處翻找，只要手機一鍵點開就能快速兌換熱騰騰美食。自7/15到8/4期間消費滿額即可獲得比薩、炸雞等商品兌換券，品牌聯手共同征服消費者味蕾，長達八週兌換期間內還可無限次使用。

必勝客並表示，活動期間購買649元「拉麵小聚餐」，除了有拉麵大比薩、厚燒醬烤2腿2排與1.25L可樂，搭配「PK振興三倍送方案」，就能獲得總價值1,500元的商品兌換券。消費後加入必勝客LINE官方帳號，登錄發票即可在下次消費滿額，分別將小比薩、厚燒醬烤2雞腿2腿排、肯德基原味蛋撻禮盒等商品免費帶回家。購買1,009元「拉麵分享餐」或1,059元「HOT和風特選套餐」，則能領取總價值2,100元的商品兌換券，包含小比薩、烤雞同樂匯拼盤、4份8塊上校雞塊或2盒原味/黑糖白玉Q雙色蛋撻禮盒等。

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