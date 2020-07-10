隨著國內疫情趨緩，為振興暑期消費力道，觀光局祭出安心旅遊補助，7月正式上路，民眾只要10月31日前上網登錄，即有國內自由行每人每房1,000元補助，入住離島再加碼補助1,000元，平假日均適用，台新銀行力挺政府振興政策，推優惠國旅三部曲，強調擴大振興力道的實近效果。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行為響應政府美意及回饋持卡人，7月推出安心旅遊「刷台新一夏三部曲」加碼優惠，提供1,000元旅遊金回饋及各項好禮，陪伴民眾一起開心Fun玩暑假。因暑假一向是旅遊旺季，隨疫情趨緩，國內旅遊大解封，該行擁有上千家旅遊特約商店，且陸續推出旅遊類高權益回饋信用卡，將是民眾旅遊消費支付首選。

黃天麟指出，台新在暑假一口氣推出「刷台新一夏三部曲」加碼優惠，結合七大旅遊通路優惠，滿足民眾旅遊消費需求。若善用政府回饋再加上台新銀行「刷台新一夏三部曲」優惠，發揮加乘效果，回饋率可再疊加，有機會享受「0元住宿體驗」或「0元豪華饗宴」。

黃天麟說明，首部曲是全台旅行社及飯店累計金額滿5,000元回饋1,000元旅遊金。二部曲是在60家飯店住宿／餐飲消費，簽單授權末碼對中8，即可獲贈價值200元GODIVA霜淇淋。三部曲是7月31日前至全台旅行社、航空公司、指定三大訂房網或國內飯店消費，有好禮可拿。

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