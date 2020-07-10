美利達6月合併營收年增15.58％ 14:442020/07/10 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美利達（9914）受惠歐、美自行車與電動自行車持續熱銷，在經銷商強力拉貨潮帶動下，6月合併營收直逼30億元、達到29.28億元，年增15.58％；上半年合併營收128.63億元，年減1.69％，受疫情衝擊的影響明顯逐月縮小。 不過，美利達今日在投資人獲利了結的賣壓下，股價猶如溜滑梯，早盤最低跌至226元、午盤過後又拉回243元，震幅高達7％；收盤價241元、小跌了0.5元，總成交量2,848張。 (工商 ) #美利達 #合併營收 #合併營收年增 #自行車 #電動自行車 也許您會感興趣 財經熱門新聞 股王爆利空險跌停！短線專家這樣看 - 財經 散戶崩潰！史上最狂妖股搶不到 他驚喊恐怖價位 - 財經 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 華為急拉單救援？台積電營收暴衝剛好達標 分析師驚揭內幕 - 財經 慘…股王落難！專家爆旺季變悲劇 兇手是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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