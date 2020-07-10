美利達（9914）受惠歐、美自行車與電動自行車持續熱銷，在經銷商強力拉貨潮帶動下，6月合併營收直逼30億元、達到29.28億元，年增15.58％；上半年合併營收128.63億元，年減1.69％，受疫情衝擊的影響明顯逐月縮小。

不過，美利達今日在投資人獲利了結的賣壓下，股價猶如溜滑梯，早盤最低跌至226元、午盤過後又拉回243元，震幅高達7％；收盤價241元、小跌了0.5元，總成交量2,848張。

(工商 )