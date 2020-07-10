中央氣象局顯示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今(10)日白天午後除離島澎湖縣、金門縣及連江縣，臺灣本島除新竹市外其餘18縣均亮起橙色及黃色高溫燈號，其中台北市已持平歷年7月高溫38.6 °C的紀錄。

氣象局預報員表示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今(10)日白天臺東縣、花蓮縣縱谷，臺北市盆地，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、嘉義市，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣為黃色燈號，請民眾特別注意。

稍早12時43分在台北市測得38.6°C，已打平台北市1921年、2007年、2010年的三次7月高溫紀錄，高溫前100名中有58測站測得36 °C高溫。

根據氣象局高溫排名顯示，全台目前有8測站測得超過38 °C高溫，分別是花蓮玉里中午12時10分測得39.1度、台北台北中午12時43分測得38.6 °C、花蓮卓溪下午1時38.5°C、台東大武下午1時5分及花蓮富源中午12時40分均測得38.5°C、南投南投服務區中午12時測得38.2°C，雲林分場中午12時37分38.1°C，台北社子中午12時10分38.0 °C。

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