台南柳營區五軍營段及新營區秀才里兩處農田施肥未翻耕覆土，導致大新營區惡臭不散，環保局8日晚漏夜尋查，已依違對地主告發，並限期完成翻土，以降低臭味。（台南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

台南柳營區五軍營段及新營區秀才里兩處農田施肥未翻耕覆土，導致大新營區惡臭不散，環保局8日晚漏夜尋查，已依違對地主告發，並限期完成翻土，以降低臭味。（台南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市大新營地區8日晚間起空氣傳出惡臭，尤其靠近新東國中、東山路一帶異味最濃，台南市環保局接獲民眾投訴後，出動4組環保稽查人員巡查，直至9日凌晨才發現是兩處農田大面積施肥未翻耕覆土，已依違對地主告發，並限期完成翻土，以降低臭味。

環保局8日晚8點多接獲陳情，漏夜尋查異味來源，排除新營區周圍約30家可能排放異味之工廠，直到9日凌晨1點多才找到禍首，原來是柳營區五軍營段及新營區秀才里兩處農田施肥未翻耕覆土，由於施肥面積太大，導致大新營區惡臭不散。

經環保局調地籍資料，9日中午找到施肥的農民，依違反空氣污染防制法第32條第3款告發，並要求農民翻土減少臭味，但由於兩處農田家起來有8甲大，臭味無法立刻消散，到10日還是可以聞到味道。

環保局表示，今年截至6月，針對大新營地區加強畜牧業稽查，已告發28件違反環保相關法規，針對異味陳情熱區，環保局後續亦將持續以主動不定時稽查方式。

環保局長謝世傑表示，每年畜牧業異味及不當施用未腐熟的禽畜糞當作肥料之公害陳情平均達800件，環保局會持續派員主動稽查，若查獲使用未完全腐熟的生禽畜糞者，將可依法直接裁罰。

環保局表示，農田施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，如未妥善操作，往往衍生惡臭異味的問題，呼籲農民應購買適度腐熟的禽畜糞，並於施用時即時覆土，避免影響民眾生活。

(中時 )