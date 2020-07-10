大陸出現蝗蟲壓境！雲南省普洱市林業和草原局今發出通知指出，與寮國(老撾)邊境發現有「黃脊竹蝗」入侵，至少波及近10萬畝土地。由於持續入侵態勢嚴重，且有加快向農田擴散蔓延迹象，當局初步研判邊境一線7月至9月爆發黃脊竹蝗災害的可能性大，需做好監測、加強防控。

據《東網》今10日報導，雲南普洱市當局累計監測到共98872.3畝入侵黃脊竹蝗群落活動區域，包括80525.6畝林地及18346.7畝農地。當局累計在34416畝土地開展防治防控工作，包括24100畝林地及10316畝農地，並派出502架次無人機噴灑農藥。

目前相關部門，每天都監測到新入侵種群，蝗災有向周邊縣區及農田擴散蔓延的趨勢，對農作物有潛在災害風險。

據公開資料顯示，黃脊竹蝗是網翅蝗科竹蝗屬的一種昆蟲，是中國產竹區主要害蟲，常造成大面積危害。黃脊竹蝗主要危害毛竹、剛竹、水竹，也會危害水稻、玉米等，可將竹葉全部清光，竹林會逐漸衰敗，毛竹會枯死，竹腔內積水，纖維腐敗，令竹子毫無使用價值。

(中時電子報)