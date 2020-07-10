疫情解封，嫖客也跟著出籠。程姓男子和林姓女友、姪子等20人經營應召集團遭警方破獲。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

疫情解封，嫖客也跟著出籠。程姓男子和林姓女友、姪子等20人經營應召集團，旗下還有烏克蘭、泰國、越南、印尼、台灣等14名應召女子以1萬到3000元不等賣淫。桃園市刑警大隊等多個單位在檢方指揮下，動員160名警力將其破獲。

桃園市刑警大隊、桃園分局、中壢分局、八德分局、蘆竹分局、龍潭分局、大溪分局及楊梅分局、移民署北區事務大隊台北市、桃園市專勤隊、北市警察局中山分局、萬華分局、新北警察局金山分局共組專案小組，並報請桃園地檢署檢察官葉益發指揮偵辦，於9日至10日動員警力共160名。

警方調查，程男為首的4人與賣淫女子對半分錢，另外Call客機房則是每次抽頭200元至500元不等，也在網路散布廣告，並附上火辣照片，強調「在地老字號、優質口碑保證」。

據了解，應召女子中，烏克蘭籍1.5小時要1萬元左右，其餘台籍、東南亞女子則是1.5小時3、4000元不等，另外同1名女子，在台北價格也會比桃園略高。因新冠肺炎疫情爆發，犯罪集團一度停滯休業，但疫情趨緩，嫖客有回籠趨勢，該集團又開始活躍，專案小組見時機成熟，9日兵分多路分別於台北、桃園等地逮捕嫌犯到案，還起出大麻、K他命、毒品咖啡包等。程男等人也被警方以人口販運罪嫌移送法辦。

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(中時 )