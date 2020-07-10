由線下轉線上的消費行為，不只是侷限各項零售產業或3C用品…等，就連動輒數百萬或上千萬的傳統不動產買賣，也有越來越多民眾會自己透過線上平台找房賣屋，安新建經提醒，在少了第三方仲介的情況下，買賣雙方直接交易就更需要選擇可靠的代書協助辦理相關買賣流程。

在前年推出全新二代履保的安新建經深知如要做好交易安全，絕非僅是從簽約那一刻才需留意，從最上游的仲介、代書配合把關與監督，到後面代為管理金流的建經公司都需環環相扣，才能建構完整的交易安全市場，因此推出了代書推薦服務，並透過與樂屋網線上平台合作，讓民眾有更多機會認識進而選擇適合自己需求的代書做接洽配合。

因此從去年7月起安新建經即與樂屋網合作，每月固定推出兩篇代書人物專欄單元刊登在樂屋網的官網訊息之中與民眾分享，由北到南不同城市巡迴專訪各有所長的多年合作地政士，不管是針對一般買賣，繼承辦理或是土地合併，都可以透過一篇篇文章了解到每位代書服務的特色與過往經驗，挑選適合自己的代書進行聯絡接洽，安新建經法務經理謝宗興表示「交易安全推廣不應該有線下或線上之分，才有了這個合作契機，希望消費者不只可以在線上找到好物件，也能找到好代書，能更順利無礙成交結案。」。

近幾年時有聽聞不肖代書以職務之便，利用大多民眾對於不動產買賣繁瑣的條文與程序不熟悉的弱點，做出一些假文件真詐欺的詐騙案例，因此要找到一位信譽良好又專業的地政士，絕對是民眾在自行辦理相關房產交易時很重要的一環，而會想用人物專訪的方式，就是希望用軟性的角度從人物故事切入，用更輕鬆的方式提醒民眾應該注重交易安全，內容豐富多元〬

安新建經其實從去年起即有推出代書轉介的免費服務，凡任何民眾有需要代書服務時可先行與安新建經聯絡，安新建經會主動先與客戶作初步的訪談，之後再針對客戶的需求與所在地區，推薦適合的代書人選與資料，並徵得客戶同意後，才會將客戶資料提供給推薦代書，請代書再聯絡進行後續的服務細節洽談；推出後深獲好評，並發現一般民眾對於代書的接觸管道有限，安新建經才決定透過樂屋網線上平台，讓更多民眾可以了解此項服務，並可多加利用。

(中時電子報)