香港爆發第三波新冠肺炎疫情，香港教育局局長楊潤雄10日宣布，香港中小學、幼稚園13日起提早放暑假。但中小學仍可彈性選擇在下周繼續小五呈分試（學生排名考試）、中一入學前香港學科測驗；但學校也可選擇將考試延後。

香港經濟日報報導，楊潤雄指出，若學校已安排小五學生下周考呈分試，可自行決定按照原定計畫進行或是延後。如果學校早已將小五呈分試安排在9月進行，提交呈分試的日期可延至10月20日。

中一入學前香港學科測驗仍會按計畫在7月14日進行，但學校可選擇不參與，最遲要在13日中午12時前通知教育局。

楊潤雄表示，由於10日為周五，且不少學校只上半天課，目前可能已下課，學校未必能即時安排提前放暑假，因此校方也可以安排讓學生分批回校，處理如派發功課等事宜。楊潤雄又指，學校暫時仍應保持校舍開放照顧回校學生。

香港爆發30例初步確診病例也疑似涉及新群聚感染，部份人初步確診，被送往不同醫院。港府9日公布，單日新增34例本土個案中，23例為港泰護理中心個案，至今累計1,365例確診及1例疑似個案。

港府9日已宣布，11日凌晨起重新收緊社交距離措施，包括限制餐館每桌不多於8人，餐廳最多只可入座6成常設座位，健身房、KTV及派對房間人數由16人收緊至8人，為期14日。

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