進入後疫情時期，百貨商場的餐飲美食業種，無論人氣與業績全都明顯大幅增長，疫後業績平均大幅增長三成、甚至1倍！看好振興三倍券即將於7/15正式啟用，預期對於挹注餐飲美食業績將是一大利多，台中百貨商場如中友百貨、廣三SOGO等，下半年預計陸續引進餐飲新品牌搶市！

其中，漢來美食集團旗下全新品牌「安那居-活力精燉雞湯」，全台第一家分店進駐中友百貨C棟2樓，搶在7月正式營運！如同品牌命名取其英文諧音「ENERGY」，正向、積極、活力充沛是「安那居」正字標記，客層鎖定熱愛運動健身的年輕族群，活潑明亮的用餐環境，店外裝置酷炫沙包擂台區，直擊年輕世代網美拍照打卡需求。

漢來美食副總經理吳若寧表示，看準中友百貨緊鄰一中商圈，以年輕族群為主力客層，「安那居」在產品設定上，特別規劃平價個人雞湯鍋，不僅推出10幾種不同口味的雞湯，且依照顧客不同的喜好，還有不同口感的雞肉可加價選擇，搭配主廚特選小菜及各式炸物，平均客單價約350元。

吳若寧表示，漢來目前已進駐台中新光三越、廣三SOGO、中友等三大百貨商場合計開設6家店，「台中消費者比較慢熱，新餐廳都要撐個2、3年，但台中續航力很強，顧客一旦培養起來，業績就會穩定成長！」據悉，包括台中港三井OUTLET主動邀請漢來旗下的餐飲品牌進駐設櫃；此外，旗下主攻美食街的蔬食套餐新品牌「五梅先生」，廣三SOGO與中友均有意爭取設櫃，漢來還在評估中。

中友百貨與廣三SOGO分別表示，看好振興三倍券帶動的餐飲美食商機，目前確實正在洽談引進人氣餐飲品牌；至於疫後餐飲業績表現，廣三SOGO人氣餐廳業績激增1倍、中友6月餐飲業績平均也有三成以上的成長率。

(工商 )