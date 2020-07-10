momo富邦媒（8454）10日公布6月營收54.7億元，年增35.5％，持續繳出亮眼成績單， 累積1～6月合併營收約309.4億元，較去年同期成長31.4％，再創歷史同期新高。

其中，網路購物6月營收年增約42.8％，營收占比已連續五個月超過公司整體營收的9成，身中，行動購物年增55.9％，占網購營收佔比達71.4％。

五大品類均衡發展，包括健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品皆超過30％的成長。

6月份網路購物優異的表現來自momo《618年中大促》強勢助攻！年中慶為零售通路上半年最大購物盛事，momo以「品牌力」、「優質回饋」、「互動性」三大要素吸引買氣，不僅在逾10天的檔期活動推升業績年增逾5成，更創下6月18日單日業績達5.8億元的佳績。加上防疫新生活逐漸回溫的「戶外休閒商機」，以及「端午節慶美食商機」，也是點燃6月份買氣的重要引擎。

7月份迎接暑假的到來，momo《全球購物祭》暖身慶自即日起至7月13日搶先登場，活動除集結全球百大品牌dyson、3M、雙人牌、wedgwood、舒味思等下殺5折起有國際品牌振興券，百萬折價券讓消費者現領現折不手軟；每日09:05、15:05還有momo紅包大方送，最高777元。「環遊世界賺momo幣」活動，7月10日至7月17日天天玩遊戲最高送85元momo幣。

富邦媒表示，在公司追求成長茁壯的同時，momo也積極投入永續營運綠生活的項目，繼108年獲頒環保署「網購包裝減量標章」認證，更領先業界使用添加30％再生料由台灣製造生產破壞袋。momo同步要求合作廠商配合使用，以達成自源頭開始減量措施，如以108年使用350萬個計算，30％的回收料約可減少105萬個包裝袋的原生材料使用。109年momo追求綠色營運的腳步也不趨緩，自4月起加入試行100％生物可分解破壞袋，並同步開發環保包材、可回收利用包材、可重複使用的循環箱、循環袋，以利減少廢棄物的產生，善盡企業社會責任。

(工商 )