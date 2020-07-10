宏遠證（6015）宣布今（10）日與光隆證券完成營業讓與簽約，正式將營運版圖擴大至花東地區，預計明年2月17日完成營業讓與。在宏遠證新增光隆分公司後，全台營業據點將擴增至10家分公司，可望提升整體券商經紀業務市占率排名。

宏遠證總經理林禎民表示，光隆證為花蓮夙負盛名的優質券商，經營團隊多年來創造優異的績效表現，2018、2019年稅後淨利分別為2210.7萬元及2018.6萬元，2020年1～5月自結稅後淨利1331.2萬元，已達去年全年的65.95％。

林禎民指出，宏遠證深耕數位金融領域，包括「線上開戶」APP、自行開發證券期貨下單軟體「宏利旺」APP，同時進一步整合AI智能系統、以及利用大數據分析的智能策略選股平台「宏遠輿情大師APP」。

宏遠證指出，光榮證的經營能力及客戶服務深受各界肯定，收購可望提升宏遠證經紀業務市占率與績效表現，對整體營運將有正面助益。加上宏遠證在投顧、承銷等部門更完整的系統化資源協助下，長期深耕花東地區能真正發揮1加1大於2的營運規模拓展效益。

宏遠證表示，營業讓與案已獲雙方董事會及股東會同意，預計2021年2月17日正式完成營業讓與。在新的宏遠證光隆分公司經營上，持續深化數位轉型，以創新數位證券服務創造公司全新形象，提高企業競爭優勢、同時驅動各項業務全方位穩健成長。

受惠台股量增走揚，宏遠證2020年6月自結稅後淨利1.39億元，月增近1.43倍、年增近10.36倍，每股盈餘（EPS）0.42元，優於5月0.17元及去年同期0.04元。累計上半年稅後淨利1億元，年增達86.39％，每股盈餘0.3元，優於去年同期0.15元。

宏遠證7月正式推出「期權最大黨」活動，並規畫在全台營業據點同步結合宏遠證官網、Facebook、Line等線上平台宣傳，至年底活動期間陸續推出多項豐富活動，可望藉此活動推進公司電子下單交易比例提升，帶動經紀部營運更上層樓。

(時報資訊)