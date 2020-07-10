員林市公所連續7年編列經費補助員林市農民採購小型農機，讓農業生產更加省時、省力又省工，提升生產效率。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市農友好幸福！市公所小型農機補助方案將自7月16日上午8時起受理申請，每台最高可補助3000元，員林市長游振雄表示，不少農機業者都接受以振興3倍券購買，換算最高可省5000元，但名額有限，呼籲有需求的農民把握時間盡速申請。

員林市公所自2014年起每年編列經費，補助員林市農民購置小型動力農機，包括中耕機、背負式噴霧機、背負式施肥機、背負式割草機等，今年已邁入第7年，每年開放申請前夕，都獲得農民廣大關注、詢問度很熱烈。

游振雄表示，農業缺工，農耕自動機械化確有其必要性，不僅可增加生產效率，又省時省力且省工；只要設籍員林市的農民，配合耕作之農地位在彰化縣內，都可提出申請，今年共有200個名額。

農業課長林琬婷說，小型農機補助自7月16日起至7月31日止受理申請，本是農民之農牧用地或林業用地須位於彰化縣境內，每一共同生活戶籍以申請1台農機為限、且每戶以2年補助一次，去年已獲補助農戶今年不得再申請；另外今年亦擴大辦理肥料及套袋紓困方案，每公頃肥料最高補助3000元、套袋6000元，詳洽04-8347171農業課。

(中時 )