日職羅德隊洋投傑克森（Jay Jackson）他在8日被球隊下放到二軍，日媒報導背後原因竟是因為他違法持有大麻，並於今日凌晨遭逮，傑克森在接受警方調查時表示自己「什麼都不想說」，而諷刺的是，他昨日還在網路上向球迷「募款」。

傑克森為美籍洋投，今年32歲，2016年至2018年效力於廣島鯉魚隊，去年12月與羅德隊簽下合約，昨日晚間羅德隊宣布與傑克森解除契約，不過球團當時並未說明原因，僅說解約是由傑克森所提出。

昨晚傑克森還在網路上尋求募款，他透過社交平台說，「我在日本面臨一些私人問題，但由於律師費用過高，離隊後很難負擔。」在傑克森被逮之後，該頁面也已經關閉。

今日凌晨警方在傑克森位於千葉市的家中發現大麻濃縮液，而在調查過程中傑克森一路保持沉默。

而羅德球團本部長松本尚樹也出面致歉，「真的對所有球迷感到相當抱歉，我了解事情的嚴重性。」根據報導指出，日本警方是在7日羅德與西武獅之戰結束後，要求對傑克森進行房屋搜查，隔日他提出離隊，9日球隊宣布已解約。

而擔任中繼投手的傑克森正好是台將陳冠宇的同隊競爭對手，羅德隊8日將傑克森下放至二軍後，就將陳冠宇升上一軍，當天登板對上西武隊後援1局無失分。

(中時 )