韓國前總統，也是第一位女總統朴槿惠10日因閨密干政貪瀆案，被判處20年徒刑。

據韓聯社與今日俄羅斯（RT）10日報導，檢察官原本求刑30年，但法官將她的刑期減為20年。現年68歲的朴槿惠除了將服刑外，還必須繳納180億韓元（約4億台幣）罰金。

朴槿惠2017年被彈劾後不久，就被控濫權、貪瀆，洩露政府機密和脅迫等罪名。

(中時電子報)