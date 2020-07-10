為閨密干政案付出代價 韓前總統朴槿惠判20年罰4億 14:532020/07/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國前總統朴槿惠2017年10月10日戴著手銬，準備在首爾中央地方法院出庭的神情。（達志圖庫/TGP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國前總統，也是第一位女總統朴槿惠10日因閨密干政貪瀆案，被判處20年徒刑。 據韓聯社與今日俄羅斯（RT）10日報導，檢察官原本求刑30年，但法官將她的刑期減為20年。現年68歲的朴槿惠除了將服刑外，還必須繳納180億韓元（約4億台幣）罰金。 朴槿惠2017年被彈劾後不久，就被控濫權、貪瀆，洩露政府機密和脅迫等罪名。 (中時電子報) #朴槿惠 #韓國 #判刑 #閨密干政 #前總統 #貪瀆 #20年 #代價 也許您會感興趣 國際熱門新聞 華裔男巴士殺人斬首！表演「生吞眼球」啃心臟 警呆看4小時食人秀 - 國際 「我對不起大家」首爾市長遺書公開僅4句 - 國際 新冠會傷腦致命！患者出院反現幻覺、怪異舉止 學者憂重演百年前慘劇 - 健康 打經濟牌沒救！川普連任正靠狠招：撕裂美國 - 國際 梅根哈利太可悲 專家要他們批大英國協和女王前先讀好歷史 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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