台南從事藝文相關產業的業者數量相當多，一年到頭有許多藝文展演活動在各場館舉行，疫情爆發以來近乎停擺，直至近期才復甦，對仰賴票房的場館及表演藝術工作者衝擊甚鉅。台南市文化局為此力邀文化部17日南下舉辦「藝FUN券招商說明會」台南場，與業者共同振興在地藝文。

為鼓勵民眾擴大藝文消費，文化部為振興藝文產業發展，特別在行政院發行的「振興三倍券」外，加碼推出每份600元、限額200萬份的「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，期藉由發行「藝FUN券」，實質協助藝文產業減輕因疫情造成的損失。

文化局表示，疫情對仰賴票房的場館及表演藝術工作者衝擊非常大，因此，文化局除了接連祭出藝文團隊紓困補助、古蹟景點套票振興方案、獨立書店及文創園區振興方案、暑期藝文活動懶人包外，也對於即將上路的文化部「藝FUN券」寄予厚望及支持，積極鼓勵藝文團隊、委外經營的館舍及文創業者積極註冊成為適用店家，也希望國人趁著暑假運用振興三倍券及藝FUN券到台南來場文化之旅，參與各項藝文活動。

為協助業者更加了解藝FUN券相關細節，文化局文創PLUS平臺計畫團隊於17日下午2時至4時在台南文化中心B1會議室舉辦招商說明會，由文化部人員介紹藝FUN券平臺店家註冊、使用及撥款方式，現場也有專人協助申請，讓業者可順利輕鬆成為藝FUN劵適用合作店家，同時鼓勵藝文業者搭配藝FUN券提出加碼方案，期待全民用行動「挺藝文」！

有關這場「藝FUN券」招商說明會之相關訊息及報名方式請見「文創PLUS－臺南創意中心」網站及粉絲專頁，或致電文創PLUS平臺計畫專線06-2213211洽詢。

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