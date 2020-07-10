媽祖行經埤頭彰水路時，特別停下為1名患有心臟病的女童賜福，讓女童父母及香燈腳，感動得流下眼淚。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

來自來自彰化社頭鄉的「社頭憨工組-天上聖母會」，每年都會準備豐富菜餚，供香燈腳享用。（吳建輝攝）

現場聚集憨工組成員近百人參與，場面熱鬧。（吳建輝攝）

白沙屯媽祖回鑾，今清晨進入彰化境內，先是停留竹塘鄉慈航宮休息，一路沿著台19線北上，最後選擇駐駕在溪湖鎮安宮，沿途同樣吸引大批香燈腳跟隨，而媽祖行經埤頭彰水路時，也為１名患有心臟病的女童停下賜福；而來自彰化社頭鄉的「憨工組」，今年同樣準備豐富菜餚，供香燈腳補元氣，更有活力走下去。

白沙屯媽祖回鑾腳程快將近一倍，相比往年差不多傍晚才會橫跨濁水溪，今年則是清晨6點就抵彰化，而媽祖行經埤頭彰水路時，特別停下為1名患有心臟病的女童賜福，讓女童父母及香燈腳，感動得流下眼淚。

而來自彰化社頭鄉的「社頭憨工組-天上聖母會」，每年都會準備豐富菜餚，供香燈腳享用，而需要準備多少量，每年成員也都會事先到媽祖廟擲筊詢問，徵求媽祖指示後，才會下去準備料理，今年雖受到疫情影響延後，但憨工組同樣動員近百人參與，場面熱鬧。

白沙屯媽祖每年徒步進香，都吸引數萬信徒參與，路途中也發生許多撼動人心的神蹟或小故事，而這些將永存在信眾心中，成為了千古流傳的美聞，過程中人與人之間無私奉獻，互相扶持，也正是媽祖所要傳遞給信眾的事情，同時信眾也獲得心靈上的平靜，與正能量，彰顯真正的媽祖精神。

(中時 )