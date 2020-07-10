政府傾力振興疫後經濟，除振興三倍券外，各部會紛推特色振興活動，其中，文化部接棒加碼推出價值600的「藝FUN券」，協助振興藝文產業，台新銀行全力響應政策，加上一向支持各項藝文發展，配合推加碼優惠，持台新信用卡至指定藝文通路刷卡消費滿1,000元，可獲10％回饋，尤其電影購票平日最高現折32％，優惠層層疊加等於最高回饋42％，讓喜愛藝文的民眾回饋拿滿滿，增添生活樂趣。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，國內疫情趨緩且暑假即將到來，民眾已迫不及待外出玩樂，加上政府鼓勵民眾擴大藝文消費，加碼發行「藝FUN券」，台新積極響應政府政策，共同推升振興藝文消費力道。民眾於7月22日至9月底期間，前往展演通路，如威秀、新光、國賓、秀泰、喜樂、誠品、金石堂、國家表演藝術中心國家兩廳院、寬宏藝術、拓元售票、KKTIX華娛等34家通路，刷台新卡單筆消費滿1,000元即獲100元數位影音通路抵用金，抵用金可抵用九大影音串流平台訂閱消費，如Netflix、Spotify、KKBOX等。

至於受疫情影響，許多好萊塢大片紛紛展延到暑期上映，就連眾所期待的鬼才導演克里斯多夫諾蘭新作TENET天能，總算可在暑假期間上映。黃天麟提醒持卡人，看電影刷台新卡三大影城天天折，搭配「振興三倍券」綁定台新卡，暑假FUN膽藝起玩，FUN心拿回饋。

黃天麟指出，年底前的周一至周四，民眾持台新卡至威秀影城購票現折30％，還可獲中杯可樂及小爆米花優惠加購價35元。周五至周日到國賓影城刷台新玫瑰卡最高折30％。另即將在桃園新開幕新光影城，全台首創B.O.X.三大主題影廳，融合「ACG動漫劇場」、「Sealy席伊麗廳」、「OSIM天王廳」，讓民眾觀影時，同步享受前所未有的頂級放鬆體驗，刷台新卡至新光影城購票周一至周五也可現折32％的優惠。

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