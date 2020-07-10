新光三越集團旗下新光影城在睽違6年後展新店，新光影城董事長吳昕昌10日指出，桃園新光影城位於高鐵青埔站的置地廣場，斥資4億元打造6800坪複合式影城商場，除了新增2千坪商場集結逾40家美食物販櫃位，影城匯集不少全球、全台第一，包括攜手OSIM按摩椅、席伊麗名床等推出品牌影廳，讓消費者能「躺著看」，更有海尼根啤酒吧、爆米花吃到飽等社交空間。

吳昕昌說，新光影城嚴格來說自1980年西門町獅子林電影院就開始了，2000年起即正名為「新光影城」，並從台北西門町店往台中、台南新光三越擴展中南部影城，2013年正式自新光三越母公司分割獨立成新光影城股份公司，在歷經6年之後開出新複合式新光影城商場，預計15日試營運、8月7日與置地廣場的水族館、COZZI飯店同步開幕。

吳昕昌強調，之所以時隔六年才開出新店，主要是選擇據點，除了跨出新光三越體系外，亦準備啟動與其他商場合作開店，北中南均有案子都在評估，預計桃園新光影城一年12廳吸客目標在100萬人次，累計全台4家影城年營收目標在8億元上下，商場首年業績目標則為5.5億元。

吳昕昌指出，新光影城桃園店新登場，除了代表複合式影城時代來臨，更是在一片競爭激烈的影城市場打出差異化，包括品牌影廳、動漫影廳等，且與現有傳統影城不同的是，還有更多升級服務，包括candy bar、海尼根啤酒吧等社交空間帶動更多北上旅遊客層等，以擴大影城市場整體規模。

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